عضو اللجنة الفنية للحج السياحي: لماذا نجلد أنفسنا فقط وننسى مسؤولية السعودية!









قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن هناك لجنة فنية تم تشكيلها بناءً على تحذيرات مبكرة وتوقعات بحدوث أزمة حج الزيارات هذا العام.

وأكد خلال تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء السبت، أن شركات السياحة قدمت مشروعًا لتنظيم تأشيرات الزيارة لوزارة السياحة، معربا عن أسفه إزاء عدم الأخذ به، قائلا:"قدمنا مشروعا لتنظيم تأشيرات الزيارات بشكل رسمي لوزارة السياحة، وللأسف لم يؤخذ به، لو كان تم اعتماده وتنفيذه لما وصلنا إلى ما نشهده اليوم".

وأوضح أنه في شهر شوال الماضي، لوحظ ازديادًا هائلا في إصدار الباركود بشكل كبير، مضيفا أنه تم التوجه لوزارة السياحة للمطالبة بوضع ضوابط لتنظيم إصداره للحد من هذه الظاهرة.

وذكر أن وزارة السياحة استجابت بالفعل لطلب الشركات لمدة 24 إلى 48 ساعة، لكن بعد ذلك جاءت تعليمات جديدة بمنع مراجعة الباركود، وذلك لأن قانون بوابة الحج والعمرة يلزم شركات السياحة بإصدار الباركود، ويمنح المواطن الحق في الحصول عليه والسفر على مسؤوليته.

وتساءل عضو اللجنة الفنية للحج السياحي: "من المسؤول عن الموضوع؟ لماذا نجلد أنفسنا فقط، وننسى المسؤولية من قبل المملكة العربية السعودية؟".

وأوضح أن دور وزارة السياحة يقتصر على وضع النواحي الفنية والإدارية الخاصة بشركات السياحة، في حين يناط بشرطة السياحة ووزارة الداخلية القبض على الكيانات الوهمية.

وتابع: "التعامل الفعلي من قبل شرطة السياحة أو الجهات المسؤولة لم يكن موجودًا، وبالتالي فإن التنظيم الحقيقي لهذه الرحلات كان بعيدًا عن شركات السياحة التي يقتصر دورها على إصدار الباركود فقط".