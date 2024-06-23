رئيس لجنة الأمن بالكنيست: الملاجئ يجب أن تكون جاهزة في حالة الحرب مع حزب الله

طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين، اليوم الأحد، بتجهيز الملاجئ والمخابئ في الشمال من بلاده، استعدادا لأي مواجهة محتملة مع «حزب الله» اللبناني.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن أدلشتاين، قوله: «في حال بدأت الحرب مع حزب الله فلن تكون سهلة أو نزهة»، داعيا إلى أخذ تهديدات الحزب اللبناني على محمل الجد، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله اللبناني.

وأجرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، مقابلة مع كوهين، بشأن استعدادات بلاده لمواجهة حزب الله اللبناني المحتملة، أوضح خلالها أن بلاده «تعتمد على مصادر عدة لإنتاج الكهرباء، ما بين الغاز والفحم والطاقة الشمسية والديزل».

وأوضح كوهين، أن «منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة من قبل حزب الله لأنها مواقع استراتيجية»، مشيرًا إلى أن وزارته تعمل مع الجيش الإسرائيلي بأكمله والشرطة لحمايتها.

وكان حزب الله اللبناني، قد نشر مقطعا مصورا بعنوان «إلى من يهمه الأمر»، والذي يرصد مواقع حساسة داخل إسرائيل، ويُظهر الفيديو، البالغ مدته دقيقة و11 ثانية، صورا تبيّن مواقع إسرائيلية حيوية، ويتضمّن المقطع مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية، حصل عليها حزب الله.

وبحسب مراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو، تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصاف للنفط في مدينة حيفا، ومطار بن جوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.

كما تضمّن الفيديو، مقطعا من كلمة سابقة للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والتي قال فيها إن «المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف».

وخُتم الفيديو بتصريح لنصر الله، يحذر فيه من أن «من يفكر بالحرب معنا سيندم».



