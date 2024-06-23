الصورة البصرية تلعب دور البطولة في عرض «إلكترا» على مسرح روض الفرج

قدمت فرقة قومية القاهرة العرض المسرحي "إلكترا" إعداد وإخراج خالد العيسوي، وذلك ضمن العروض المشاركة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم في دورته الـ46.

أقيم العرض مساء أمس السبت على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، والتي امتلأت جنباته عن آخرها ورفع المسرح لافتة كمل العدد.

العرض عن رواية "إلكترا" لسوفوكليس، وتدور أحداثه حول غضب كبير آلهة اليونان "زيوس" على ابنه "تنتالوس" لارتكابه خطيئة في حق كل آلهة الأولمب ويصب علية لعنة تمتد إلى كل سلالته وصولا إلى حفيدته "إلكترا" التي تعاني مأساة هذه اللعنة.

بدأ العرض بغناء يُحكى من خلاله قصة إلكترا، وقدم مخرج العرض صورة بصرية، لعبت فيها السينوغرافيا دور بطولة، بينما جاء آداء الممثلين بشكل متفاوت، وأضاف الحوار المُغنّى سرعة لإيقاع العرض، الذي امتد لساعة ونصف.

وأوضح المخرج خالد العيسوي أن فكرة العرض هي "الثأر" عن الزوجة التي تخون زوجها مع ابن عمه، ثم تقتل زوجها، وترى ابنتها "إلكترا" الحادثة وتسعى لأخذ الثأر من والدتها من خلال شقيقها، الذي كان في سن صغيرة فتقوم بتهريبه إلى خارج البلاد ليعود في المستقبل ليأخذ بالثأر.

وعن الديكور أضاف أنه تم استخدام قطع متحركة للجوخة اليونانية وتحريكها طوال العرض لتحويل المشهد من مكان إلى مكان آخر، كما تم توظيف الموسيقى بأن تكون مستوحاة من دراما العرض لاستكمال أحداث العرض بالأغاني.

يشارك في بطولة العرض مي عبدالرازق، ووليد نبيل، ومي زوايد، وطارق سيف الدين، وسيد المصري، وبسملة محمد، وأحمد الدسوقي، ومحمد أبو المجد، وأنس عبدالرؤوف، ومودي سالم، وحنين سعيد، وأيمن أشرف، وعبدالرحمن أحمد، ومحمد ممدوح، وملك عز الدين، وشيماء ممدوح، ومحمد جمال.

يذكر أن "إلكترا" ترجمة طه حسين، وأشعار أيمن حافظ، وألحان وتوزيع موسيقي عبدالله رجال، وتصميم إضاءة عمرو بسيوني، وصوت حازم بسيوني ورمزي مجدي، وتصميم بوستر ودعاية أحمد خالد، وفوتوغرافيا مدحت صبري، مراجعة لغوية أشرف ضمر ومنى عبدالباسط، ديكورات وملابس وإكسسوارات أحمد فتحي، المخرجان المساعدان محمد ممدوح وطارق سيف الدين.



