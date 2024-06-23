المستشار الألماني يتمنى فوز منتخب بلاده بأمم أوروبا بعد البداية القوية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يأمل في أن ينجح منتخب بلاده في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا، وذلك بعد بداية مبشرة لفريقه في البطولة بتحقيق فوزين.

وحينما سئل شولتس عن الفريق الذي سيفوز بلقب البطولة، أجاب في تصريحات لقناة "ايه آر دي": "بعد البداية، أتمنى أن يكون منتخب ألمانيا".

وأضاف: "لدي شعور بأن الفريق الألماني يسير على الطريق الصحيح". وتأهل المنتخب الألماني إلى دور الستة عشر ويمكنه تصدر المجموعة الأولى في حال تجنب الخسارة أمام سويسرا في وقت لاحق من اليوم الأحد في فرانكفورت.

وقال شولتس إن المدرب يوليان ناجلسمان وفريقه أظهرا أنه يمكنهما فعل ذلك، ولهذا يأمل في أن يواصل الفريق تحقيق الانتصارات.

وبدأ الفريق الألماني مشواره في البطولة بفوز كاسح على اسكتلندا 5/1، قبل الفوز على المجر 2 / صفر حيث كان شولتس حاضرا في الملعب أمام المجر في شتوتجارت، ومن المخطط أن يتواجد في مباراة سويسرا بالمدرجات.

وأضاف أن هناك العديد من مسابقات اليانصيب في ديوان المستشارية، وأن هناك حماس كبير بين المشاركين. وقال شولتس: "فيما يتعلق بكرة القدم فأنا مشجع أكثر مني خبير، ودائما أكون معجبا بما يفعله اللاعبون على أرض الملعب، أنه أكثر بكثير مما نفعله نحن المشاهدون".