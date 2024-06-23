مقتل وإصابة 12 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة في جنوبي كولومبيا

قالت السلطات الكولومبية يوم السبت إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تامينانجو في مقاطعة نارينو جنوبي البلاد.

وأكد لويس ألفونسو سكوبار حاكم نارينو في بيان أن القتلى هم مواطنين اثنين وضابط شاب، معربا عن رفضه القاطع "لهذا العمل المختل".

ومن جانبه، أعرب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، عن تعازيه للعائلات المكلومة، محذرا من أن المجرمين "الذين يختارون طريق الحرب على الأمن سيتحملون العواقب القانونية الكاملة".

وأثرت موجة الصدمة الناجمة عن انفجار السيارة المفخخة، التي انفجرت يوم الجمعة بالقرب من مركز شرطة "إلـ ريمولينو" في مدينة تامينانجو الريفية، أيضا على العديد من المنازل والمركبات.

وقال فرناندو لاتوري، عمدة تامينانجو، لوسائل الإعلام المحلية، إن مركز الشرطة هذا تعرض لهجومين آخرين في العام الماضي، بالإضافة إلى جرائم قتل مختلفة، داعيا إلى "تعزيز الأمن لتوفير الأمن للسكان المحليين".