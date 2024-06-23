استشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقر لتوزيع مساعدات قرب مدينة غزة

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن شهود عيان بأن ثمانية فلسطينيين استشهدوا اليوم الأحد في غارة جوية إسرائيلية على مقر للتدريب قرب مدينة غزة يستخدم لتوزيع المساعدات.

وأصابت الغارة جزءا من مقر تدريب صناعي تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم الآن المساعدات للأسر النازحة.

وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يُركز تقدم قوات الاحتلال على منطقتين لم تسيطر عليهما بعد، وهما رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة والمنطقة المحيطة بدير البلح في الوسط.

وقال سكان إن دبابات إسرائيلية تقدمت إلى أطراف منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين في شمال غرب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة اليوم الأحد وتشتبك في قتال عنيف مع المقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال إنه يواصل عمليات محددة الأهداف تستند إلى معلومات استخباراتية في منطقة رفح، زاعما أنه عثر على مخازن أسلحة ومداخل أنفاق وقتل مسلحين فلسطينيين.