قوات كييف تهاجم من جديد مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوروجيه الكهروذرية

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أعلن رئيس إدارة مجلس مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، أن قوات كييف هاجمت مرة أخرى إنرغودار حيث تقع محطة زابوروجيه الكهروذرية، باستخدام طائرات مسيرة.

وكتب سينوفوز على قناة "تيليغرام": "القوات المسلحة الأوكرانية تهاجم إنرغودار مرة أخرى خلال الساعة الماضية، وتم تسجيل وصول 3 طائرات مسيرة".

وبحسب سينوفوز، فقد تم إسقاط مسيرة بالقرب من محطة رادوغا الفرعية، التي تعرضت أيضا للهجوم في اليوم السابق.

وأضاف أن مسيرتين انفجرتا في منطقة سكنية، ونتيجة لذلك، أصيبت امرأة، مشيرة إلى أنه لا يزال التهديد بشن مزيد من الهجمات قائما.

وحث رئيس البلدية السكان على عدم مغادرة منازلهم وتجنب الأماكن المفتوحة.

وفي محادثة مع الصحفيين، أشار سينوفوز إلى أن هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على إنرغودار أصبحت منهجية.

وحذر من أن قصف كييف للبنية التحتية المدنية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي وقت سابق يوم السبت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية.