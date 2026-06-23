طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد: امتحان اللغة الأجنبية الثانية كان سهلا ومر دون عوائق

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالوادي الجديد، امتحان اللغة الأجنبية الثانية في 7 لجان على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في ثانى امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع.

وأبدى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد، ارتياحهم جراء سهولة امتحان الفرنساوى، ومرور الامتحانات دون عوائق.

وقال الطالب محمود سعد، من لجنة مدرسة طلعت ضرغام بالخارجة، إن الامتحان جاء سهلا ومباشرا والوقت كان كافيا، مؤكداً، "نتمنى سهولة بقية الامتحانات المواد الأساسية التى تضاف للمجموع."

وأكد الدكتور إبراهيم قناوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، متابعة غرفة العمليات بالمديرية سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، بجانب التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الموقف أولاً بأول، ورصد أية معوقات والعمل على تذليلها فوراً، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام يبلغ 2012 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 1493 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و157 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، و362 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وذلك بواقع 2009 طلاب بالنظام الحديث و3 طلاب بالنظام القديم.