وزارة البترول تحقق كشفا جديدا لإنتاج الغاز

حققت تمكنت شركة بترول بلاعيم «بتروبل » كشفا للغاز الطبيعى بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل والذى يجرى حاليا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح التقرير الذى تلقاه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من رئيس الشركة المهندس عاطف حسن حول نتائج الحفر الاستكشافى بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل ان عملية حفر البئر الاستكشافى القرعة - شمال شرق 1 اسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعى خلال عمليات حفر البئر التى بدأت اعمالها فى مايو الماضى وتم انجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة ، لافتا الى ان الاختبارات التى أجريت للبئر المكتشفة اسفرت عن معدلات انتاج مبدئية 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الانتاج القائمة بالمنطقة و محطة معالجة الغاز بحقول ابوماضى فى اطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية وذلك تمهيدا لنقل الغاز وتدفيعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأوضح رئيس بتروبل انه جارى الإسراع بوضع البئر على الإنتاج فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الإنتاجية.