برلمانية: 23 يوليو ملحمة وطنية غيرت تاريخ مصر

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 67 لثورة 23 يوليو المجيدة، مشيرةً أن الثورة جاءت للقضاء على النظام الملكي وبداية حياة ديمقراطية تحقق للشعب المصري كافة متطلباته التي نادى بها.

وأضافت "البطران" في بيانها، أن الضباط الأحرار لعبوا دورا كبيرا في القضاء علي الظلم ، ولتحقيق حياة اجتماعية، وأنهاء عصر الاستبداد والفساد الذي ساد أيام النظام الملكي.

وقالت النائبة، "إن الثورة أحدثت تغييرا كبيرا في ملامح الحياة المصرية والمنطقة العربية والأفريقية للدفاع عن حرية الشعوب"، موضحةً أن ثورة 30 يونيو النسخة الثانية لثورة 23 يوليو والتي رفض المصريون فيها نظام الجماعات الإرهابية، والتف الجيش المصري وراء شعبه لتحقيق مطالبه والتطلع لمستقل أفضل للدولة المصرية.‎