«صحة مطروح»: إعدام 650 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قال الدكتور محسن طه، وكيل وزارة صحة مطروح، إنه تم تشكيل لجنة فنية من الطب الوقائي وصحة البيئة للتفيش على محلات بيع الأطعمة أسفرت عن تحرير 37 محضرًا، وإعدام 650 كيلو مواد غذائية و100 لتر مشروبات متنوعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأشار إلى المرور على المطاعم والمحلات متداولي الأغذية، بنطاق مدينة مرسى مطروح، وتم تحرير 34 محضر نظافة وعدم وجود شهادات صحية و تم إعدام 500 كيلو مواد غذائية و100 لتر مشروبات، والمرور علي محلات بقرى الساحل الشمالي وتم تحرير ثلاثة محاضر، وإعدام 150 كيلو لحوم مجهزة وذلك تحت إشراف قسم الوقائي بالإدارة الصحية بمدينة الحمام.



وأكد طه بأن اللجنة مستمرة على جميع المراكز للوقوف على الأغذية الفاسدة قبل ترويجها، وتم إحالة جميع محاضر المخالفين للنيابة العامة.