كتاب لصحفي ألماني بارز عن الحياة بعد وفاته!

يصدر للكاتب والناشر الألماني ميشائل يورجس كتابه الأخير الذي يسبر أغوار الحياة بعد الموت في سبتمبر القادم. ألف يورجس الكتاب بعد إصابته بمرض السرطان واهتمامه بمواضيع الموت والحياة بعدها.

أعلنت دار "سي بيرتلسمان" الألمانية للنشر في مدينة ميونخ الاثنين (22 يوليو 2019) أن كتاب الكاتب والناشر الألماني ميشائل يورجس سينشر في سبتمبر القادم. ويحمل الكتاب عنوان "بعد الوفاة. ما عايشته بعد مماتي ومن قابلته في الحياة الآخرة".

وبعد تشخيص يورجس بمرض السرطان عام 2018، بدأ بالانشغال بمواضيع الموت وبـ"الحياة بعد الموت"، حيث يعرض في الكتاب مثلاً أنه التقى في الحياة الآخرة بالرسام الإيطالي بابلو بيكاسو والأديب الإنجليزي ويليام شكسبير والروائي والشاعر الألماني تيودور فونتانه، بحسب بيان دار النشر.

وأوضحت الدار أن كتاب يورجس الأخير، الذي عمل عليه حتى وقت قصير قبل مماته، يعد بمثابة رحلة عبر حياته وفي الوقت ذاته عبر تاريخ الغرب.

وتوفي يورجس في الرابع من شهر تموز/ يوليو الجاري عن عمر يناهز 74 عاماً في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا. يشار إلى أنه شغل منصب رئيس تحرير مجلة "شتيرن" الألمانية الشهيرة. كما كان يعد أحد أبرز الصحفيين في ألمانيا.