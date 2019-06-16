الهند تحقق في إحدى المناطق بسبب عمليات محتملة لقتل «أجنة»

بدأت السلطات الهندية إجراء تحقيقات في منطقة "أوتار كاشي" تشمل 132 قرية وبلدة، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن جميع الأطفال الـ216 الذين ولدوا هناك خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الذكور.

ووصفت سلطات المنطقة - الواقعة في ولاية "أوتاراخند" شمال الهند، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء هذه البيانات بأنها "مقلقة"، ويعتقد أنها بفعل فاعل، ويعود سببها إلى عمليات قتل "أجنة" تتم عندما يكتشف أن المرأة حامل في أنثى.

من جانبه، أكد القاضي الإقليمي، أشيش تشاوهان، أن الأشخاص الذين سيثبت تورطهم في عمليات قتل "الأجنة " سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وقد أضيفت القرى والبلدات الـ"132" في "أوتاركاشي" إلى ما يسمى "المنطقة الحمراء"، مما يعني تشديد إجراءات الرقابة فيها.

وكانت الحكومة الهندية قد أصدرت تقريرا نهاية العام الماضي ، مفاده أن البلاد خسرت 60 مليون مواطنة "مفترضة" بسبب هذه الممارسات.