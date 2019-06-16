الحد الأدنى المتوقع للأسنان لـ 98.6%.. و97.9% للصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية



كشفت المؤشرات شبه النهائية عن توقف الحد الأدنى لكليات الطب البشرى عند المجموع التكرارى 98.7%، عقب مرور 3 أيام على تسجيل طلاب المرحلة الأولى رغباتهم، ورصد وتحليل اتجاهات شرائح مجاميع الطلاب الحاصلين على مجموع أكبر من 98%، فيما توقف الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عند الحد الأدنى 97.9%.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالى إن الزيادة التى اتجه إليها المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق بواقع 3 آلاف طالب وطالبة عن العام الماضى، بالإضافة إلى عزوف عدد كبير من الطلاب الحاصلين على مجموع عالٍ فى شرائح 99% فأكثر عن تسجيل كليات الطب كرغبة أولى والاتجاه إلى اختيار كليات الأسنان، من الأسباب التى ساهمت فى خفض الحد الأدنى لكليات الطب.

وأوضح المصدر أن تنسيق العام الجامعى 2019 ــ 2020 ربما يشهد مفاجأة فى الحد الأدنى لكليات الأسنان، والذى ربما يقف تحت الحد الأدنى لكليات الطب بنصف درجة فقط، أى بنسبة 98.6%.

جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت كليات الصيدلة والعلاج الطبيعى ارتفاعا حادا فى الحدود الدنيا للقبول بها نظرا لزيادة أعداد شرائح المجاميع الحاصلة على مجموع محصور بين97% و98%.

وأكد المصدر أن الحد الأدنى لكليات الصيدلة سيقف طبقا للمؤشرات الحالية عند 97.9% بينما سيقف الحد الأدنى لكليات طب العلاج الطبيعى عند 97.4%، مشيرا إلى أن افتتاح أكثر من كلية علاج طبيعى جديدة ساعد كثيرا فى امتصاص أعداد الطلاب المشتركة فى شرائح المجموع المصورة بين 97% و98%.

وبالنسبة للشعبة الهندسية فقد قفز الحد الأدنى للهندسة إلى 95.2%، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 95% نظرا لزيادة كبيرة عن العام فى شرائح المجاميع للطلاب الحاصلين على مجموع تكرار أكثر من 93%.

وعلى الرغم من قفز الحد الأدنى للهندسة بالمرحلة الأولى إلى 95.2% إلا أنه يتبقى حوالى 2500 مقعد بتنسيق المرحلة الثانية ببعض كليات الهندسة والحسابات والمعلومات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، حيث اتجه المجلس الأعلى للجامعات إلى قبول أكثر من 17 ألف طالب وطالبة فى كليات القطاع الهندسى بالعام الجامعى الجديد، فى حين أن عدد طلاب المرحلة الأولى بلغوا حوالى 14600 طالب وطالبة فقط.

فى سياق متصل، كشف مصدر مطلع عن اتجاه لرفع الحدود الدنيا لكليات وأقسام اللغات وخصوصا كليات الألسن والتى شهدت إقبالا شديدا من قبل طلاب الشعبة الأدبية خلال تسجيل رغبات المرحلة الأولى. كما توقف الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عند الحد الأدنى 97.9% بزيادة نسبة مئوية عن العام تقدر

بـ0.2%.