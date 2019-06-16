القبض على مواطن استرالي في نيبال لاتهامه بالتحرش بالأطفال

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن الشرطة النيبالية ألقت القبض على مواطن استرالي (63 عامًا) لاتهامه بالتحرش جنسيًا بالأطفال.

وقال ديباك ريجمي المتحدث باسم الشرطة إن وحدة شرطية خاصة داهمت منزل الرجل في بلدة بوخارا السياحية في الغرب الأوسط من البلاد في وقت مبكر من اليوم، وعثرت على صبيين (12 و14 عامًا).

وأضاف أن المواطن الاسترالي يعيش في نيبال منذ ثلاثة أعوام. وتعد مداهمة اليوم جزء من حملة ضد الأجانب الذين يشتبه في أنهم يقومون بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وينص القانون النيبالي على أن من تثبت إدانته بالأعتداء جنسيًا على الأطفال يتم سجنه لفترة تصل إلى 15 عاما.