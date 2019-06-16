تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أعمدة نحاسية من إحدى محطات الطاقة الشمسية بأسوان.

كان مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان قد تبلغ بسرقة 6 أعمدة نحاسية من أحد المواقع التابعة لمحطة محولات للطاقة الشمسية بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (لاثنين منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين منهم ، واعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع الثالث "جار ضبطه"، وأرشدا عن المسروقات داخل مخزن خاص بهم بدائرة المركز.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.