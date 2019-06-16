مقتل ما لايقل عن 9 أشخاص في انهيارات أرضية بنيبال

ذكرت الشرطة النيبالية اليوم الثلاثاء، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء، ومازال أربعة آخرون في عداد المفقودين عندما تسببت أمطار موسمية في حدوث انهيارات أرضية في قرية جبلية.

وقال مفتش الشرطة رابيندرا خادكا إن الانهيارات الأرضية طمرت خمسة منازل في قرية ساتيافاتي في منطقة جولمي.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ): "لقد انتشلنا تسع جثث. ومازال هناك أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين". وأوضح أن القرية شهدت هطول أمطار غزيرة مساء أمس الاثنين.

يذكر أن ما لا يقل عن 90 شخصا لقوا حتفهم وفُقد 29 آخرون في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال الأسبوع الماضي. ودفعت الفيضانات والانهيارات الأرضية نحو 11 ألف مواطن للنزوح من منازلهم.

وكانت المناطق الواقعة بشرق ووسط البلاد الأكثر تضررا من الفيضانات. وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب بطء جهود الإغاثة في المناطق المتضررة.