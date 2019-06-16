السعودية: أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكًا للقانون الدولي

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن المجلس ناقش في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي واعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي.

وكانت إيران قد احتجزت في 19 يوليو الجاري ناقلة النفط البريطانية (ستينا إمبيرو) في المياه العمانية، وسحبتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني بذريعة عدم استجابتها لنداء من الحرس الثوري بعد واقعة اصطدام بقارب.

كما ناقش مجلس الوزراء السعودي في جلسته الخدمات المقدمة لوفود الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، موضحا أن افتتاح عدد من المشروعات المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية خادم الحرمين بتكلفة تجاوزت 3.1 مليار ريال تزامنًا مع موسم حج هذا العام 1440، يأتي ضمن الاهتمام من قبل القيادة الرشيدة والحرص على كل ما يوفر سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بجودة وكفاءة عاليتين.