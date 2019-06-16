وفاة أول مدير لرحلات وكالة ناسا للفضاء عن 95 عاما

توفي "كريس كرافت" أول مدير لرحلات الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، والذي اضطلع بدور محوري في الولايات المتحدة في السباق لغزو الفضاء، عمر ناهز عن 95 عاما، وذلك بعد يومين فقط من إحياء الذكرى الخمسين لهبوط الإنسان على سطح القمر.

وأعربت وكالة الفضاء الأمريكية - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء- عن أسفها على خسارة "كرافت والتي وصفته بـ"كنز وطني".

من جانبه، قال "جيم برايدنستاين" رئيس الوكالة - في بيان - إن "الولايات المتحدة خسرت كنزا وطنيا بكل ما للكلمة من معنى مع رحيل أحد الذين كانوا من طلائع ناسا"، موضحا أن "كريس" كان ينتمي إلى النواة الصلبة للفريق الذي ساعد بلده على إرسال رواد إلى الفضاء ثم القمر، مشيرا إلى أن إرثه لا يقدر بثمن.

وكان "كرافت" قد انضم إلى مجموعة مهام ناسا الفضائية في نوفمبر عام 1958 كأول مدير طيران لناسا، وعمل على بعض من أكثر اللحظات شهرة في تاريخ الفضاء، بما في ذلك دوران البشر حول الأرض لأول مرة، وتقاعد كمدير مركز في عام 1982، كما شارك في تأسيس مركز التحكم التابع للوكالة في "هيوستن" والذي يستخدم للرحلات المأهولة.

يذكر أن العالم احتفل هذا الاسبوع بالذكرى الخمسين لمهمة "أبولو 11" التي هبطت على القمر في 20 يوليو عام 1969 ونزل منها بعد بضع ساعات الرائدان "نيل أرمسترونج" و"باز ألدين" على سطح القمر. ومنذ انتهاء برنامج "أبولو" الذي حطّت ست من رحلاته على سطح القمر آخرها عام 1972، لم يرسل أي بلد رواده إلى هذا الجسم الفلكي.