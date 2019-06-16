بوريس جونسون: سنراجع علاقاتنا مع الشركاء الأوروبيين بهدف تحقيق مصلحة بريطانيا

توجه رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، بالشكر لمنافسه في انتخابات حزب المحافظين، جيرمي هانت.

وأشاد «جونسون»، في كلمة ألقاها عقب إعلان فوزه برئاسة حزب المحافظين، الثلاثاء، برئيسة الوزراء السابق، تيريزا ماي، مشيرًا إلى قيامها بخطط عمل جيدة، على حد وصفه.

وأضاف أنه سيعمل على مراجعة علاقات بلاده مع الشركاء الأوروبيين، بهدف تحقيق مصلحة بريطانيا أولًا، متعهدًا بالسعي لتحقيق طموحات الشعب، من خلال الاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة.

أعلن حزب المحافظين، الثلاثاء، عن فوز بوريس جونسون، برئاسة الحزب خلفًا لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وانتهت أمس الاثنين، عملية تصويت أعضاء حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، لاختيار خليفة رئيس الوزراء تيريزا ماي.