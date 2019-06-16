وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في مياه الخليج

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج، على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها بمضيق هرمز، مشددا على أن لندن لا تسعى لحدوث أي مواجهة مع طهران.

وقال هانت - في تصريحاته أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء-، "سنسعى الآن إلى تشكيل مهمة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن للطواقم والشحنات في هذه المنطقة الحيوية"، مؤكدًا أنها لن تكون جزءاً من سياسة الضغوط التي تشكلها الولايات المتحدة على إيران.

وأشار إلى أنه سيُطلب من جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني منح السلطات البريطانية إشعارا بموعد عبورها المخطط في مضيق هرمز لتوفير أفضل حماية لها.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني أوقف الجمعة الماضي ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، في مضيق هرمز بحجة عدم مراعاة الناقلة للوائح الدولية. ووصفت وزيرة الدفاع البريطانية الواقعة بـ"العمل العدائي" من جانب إيران.