الاشتباه في اعتداء طبيب مسالك بولية في النمسا على نحو 100 صبي

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قال متحدث باسم النيابة العامة في مدينة فيلز النمساوية، اليوم الثلاثاء، إن محققين نمساويين حددوا 95 مريضا من الذكور، معظمهم دون السن القانونية، تعرضوا للاعتداء الجنسي من جانب أحد الاطباء.

ويُحتجز أخصائي المسالك البولية، البالغ من العمر 55 عاما، منذ مطلع هذا العام، بعد أن تقدم أحد المرضى بشكوى جنائية.

وقد ظهر حجم القضية عندما بدأ المحققون في تصفح ملفات المرضى الخاصة بالطبيب.

ويزعم أن الجرائم، التي نشرتها لأول مرة صحيفة " أوبرأوستررايشه ناخريشتن"، وقعت خلال الفترة بين عام 2000 وهذا العام.

وزعم أخصائي المسالك البولية أنه أجرى "علاجاته" لأسباب طبية، ولكن ممثلي الادعاء طلبوا تقديم تقرير من جانب خبير، رفض من جانبه هذا التفسير.

وقد تم - حتى الآن - اكتشاف إصابة أربعة من الصبية من صدمة طويلة الأجل.

وفي حال إدانته، سوف يواجه الطبيب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.