«الاتصالات» فى المؤتمر الإقليمى الاستراتيجى للبريد: إطلاق 18 خدمة حكومية عبر المحمول فى بورسعيد خلال أيام

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق 18 خدمة حكومية رقمية فى محافظة بورسعيد على أن يتم تعميمها بباقى محافظات مصر فى مراحل لاحقة ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى.

وأكدت وزارة الاتصالات خلال فاعليات المؤتمر الإقليمى الاستراتيجى للبريد بمدينة شرم الشيخ حاليا أن الخدمات الرقمية الجديدة سيتم طرحها للمواطنين عبر مجموعة من المنافذ والمنصات الرقمية وتطبيقات المحمول وستلعب مكاتب ومنافذ البريد دورا مهما فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين.

واضافت الوزارة أنه فور إطلاق الـ 18 خدمة سيتم طرح مزيد من الخدمات الرقمية التى تقدمها مختلف مؤسسات الدولة للجمهور ليصل عدد هذه الخدمات بنهاية العام الحالى إلى 100 خدمة رقمية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى مشروعات التنمية المستدامة فى جميع المجالات لتلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية مشيرا إلى أننا ننفذ مدينة يخوت عالمية وتستغرق عامين وتشمل 16 مبنى عالميا لتصبح شرم الشيخ درة مدن سيناء ومصر عموما.

كشف اللواء خالد فودة عن الانتهاء من إنشاء طريق جديد يربط بين نفق الشهيد أحمد حمدى وشرم الشيخ بطول 334 كيلو مترا بمواصفات عالمية ويقطع المسافرون هذه المسافة فى ثلاث ساعات فقط موضحا أنه سيتم قبل نهاية العام الحالى افتتاح جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز فى مدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر وستقدم الجامعة الجديدة خدمات تعليمية مهمة لأبناء سيناء.

أوضح اللواء فودة أنه لدينا خطة تنمية شاملة حتى 2030 لتحقيق نهضة فى جميع المجالات مشيرا إلى تنفيذ اكبر خطة لتأمين مدينة شرم الشيخ فى تاريخها حيث تم تأمين المطار والمدينة بأربع بوابات إلكترونية بأحدث الأجهزة العالمية تستطيع ردع واحباط أى محاولات للمساس بأمن مدينة السلام والأمان.. وأكد المحافظ أنه منذ أكتوبر 2015 بحادث الطائرة المشبوهة لم تقع حالة واحدة أو حادث مؤكدا أننا دولة قوية ولدينا إمكانيات ضخمة ولذلك ستظل مصر مستهدفة.