 اكتشاف غير عادي.. عمال هدم يعثرون على كمية كبيرة من الأسنان البشرية في نيوزيلندا - بوابة الشروق
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اكتشاف غير عادي.. عمال هدم يعثرون على كمية كبيرة من الأسنان البشرية في نيوزيلندا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 12:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 12:19 م

تعرض عمال هدم وإزالة بأحد مواقع البناء في نيوزيلندا، لمشهد مخيف عندما اكتشفوا "أسنانا بشرية بكميات كبيرة " في الموقع أثناء عملهم.

وذكر موقع "ستاف" الإلكتروني المحلي، اليوم الثلاثاء، أن العمال الموجودين في أحد المواقع داخل مدينة إنفيركارجيل، بالقرب من الطرف الجنوبي لجزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية، اكتشفوا وجود أكثر من 1000 من الأسنان، في وقت سابق من العام الجاري.

وقال الدكتور ماثيو شميت، عالم الآثار في "هيئة التراث النيوزيلندي" المعنية بحماية المواقع الاثرية والتراثية: "اتضح أن الأسنان تخص طبيب أسنان كان يعمل في العقار في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي"، مضيفا: "لقد كان اكتشافا غير عادي تماما".

وقال: "لم أشهد مثل ذلك من قبل، كمية كبيرة من الأسنان".

ومع ذلك، ما زال السبب وراء قيام طبيب الأسنان بدفنها وراء المبنى غير واضح.

وقد تمت إزالة الأسنان والأوساخ المحيطة بها، واستمرت أعمال الهدم بعد أن تم اكتُشاف أن الاسنان التي عُثر عليها ليست لها أهمية تاريخية.

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