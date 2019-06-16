 تونس تؤكد دعمها الدائم واللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس تؤكد دعمها الدائم واللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة

تونس - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 7:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 7:42 م

أكد محمد الفاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، دعم تونس الدائم واللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الثلاثاء بوفد فلسطيني برئاسة أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة لبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الممارسات التي يقترفها الكيان الصهيوني المحتل.

وأكد رئيس الوفد الفلسطيني، أن اللقاء يأتي في إطار فضح الممارسات الصهيونية وانتهاكاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني.

واتفق الطرفان على تطوير سبل التعاون بين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة التونسية.

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