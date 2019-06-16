أحمد فتحي: فيلم «الطيب والشرس واللعوب» يطرح فكرة اجتماعية جديدة



قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي، إن فيلم (الطيب والشرس واللعوب)، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، يعد خطوة مهمة في مشواره الفني، مشيرا إلى أن الفيلم يطرح فكرة اجتماعية جديدة في إطار كوميدي خالص.

وأضاف فتحي - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- أن ظهوره في الفيلم سيكون بشكل مختلف، حيث يقدم شخصية جديدة لم يقدمها من قبل، متمنيا أن يحقق الفيلم النجاح ويلاقي أعجاب الجمهور.

وأشار إلى أنه يجسد في الفيلم شخصية فنان معروف لدى الجمهور بالأدوار الشريرة والشرسة، ولكن على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة والطيبة.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين فقدوا النجومية وابتعدوا عن الأضواء، ثم يقررون العودة من خلال فيلم تدور أحداثه عن الكائنات الفضائية.

ونشرت الشركة المنتجة الملصق الدعائي للفيلم الذي طغت عليه أجواء الكوميديا والمرح، حيث يظهر أحمد فتحي مرتديا زي فلاح.

ويشارك في بطولة الفيلم مي كساب، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وطارق الإبياري، تأليف رأفت رضا، إخراج رامي رزق الله.