ترامب: «أنا أفضل شيء حدث لبورتوريكو على الإطلاق»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قيادة بورتوريكو "فاسدة وعديمة الكفاءة" وأنه هو "أفضل شيء على الإطلاق حدث" للإقليم الأمريكي.



وواجهت بورتوريكو، التي لا تزال تتعافى من الإعصار ماريا المدمر الذي ضربها في عام 2017، أياما من الاحتجاجات المطالبة باستقالة حاكم الجزيرة الواقعة بالبحر الكاريبي .



وقال الحاكم ريكاردو روسيلو أمس الأحد إنه لن يترشح مجددا للانتخابات لكنه رفض الاستقالة وسط اتهامات بالفساد ورسائل مسيئة سربت من محادثة خاصة على الإنترنت.



كما وصف ترامب كارمن يولين كروز حاكمة العاصمة سان خوان بأنها "بشعة"



وأضاف الرئيس أنه يعتقد أن لديه "فهما حقيقيا" لبورتوريكو وأن حكومة الولايات المتحدة قامت بعمل رائع هناك. وأشار إلى مسابقة ملكة جمال العالم التي كان مسؤولا عنها وقال إن 100 بالمئة من الجزيرة شاهدوها.



وقال ترامب في البيت الأبيض "أنا أفضل شيء حدث لبورتوريكو على الإطلاق".



وأضاف أن قادة الجزيرة "بعثروا وضيعوا وسرقوا" مليارات الدولارات من أموال الإغاثة من الكوارث التي خصصها المشرعون الأمريكيون لبورتوريكو.



يذكر أن مواطني بورتوريكو يحملون الجنسية الأمريكية، إلا أن الجزيرة ليست ولاية أمريكية.