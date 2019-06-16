منظمة: فنزويلا تشهد انقطاعا واسعا للكهرباء

ذكرت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية، أن فنزويلا شهدت يوم الاثنين انقطاعا واسعا للكهرباء أثر على جميع ولاياتها .



وأضافت المنظمة أن الانقطاع تسبب في تعطل 94% من منشآت البنية التحتية للاتصالات في البلاد.



وتأتي الأنباء عن هذا الانقطاع الأخير في أعقاب سلسلة من حوادث انقطاع التيار الكهربائي المماثلة في وقت سابق من العام الجاري، مما أدى إلى توقف جزئي للحياة في مناطق واسعة من البلاد.



ويلقي الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في هذه الانقطاعات على "أعمال تخريب تقوم بها الولايات المتحدة والمعارضة"، بينما يعزوها زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى الفساد وسوء الإدارة.



ونشر جوايدو تغريدة يوم الاثنين قال فيها: "لقد حاولوا إخفاء المأساة بترشيد (استهلاك الكهرباء) في عموم البلاد، لكن الفشل واضح، لقد دمروا النظام الكهربائي وليس لديهم أي ردود".



ولم يصدر على الفور تعليق من جانب الحكوم