﻿المجلس العسكري السوداني: النظام القديم أكثر المستفيدين من التغيير حتى الآن

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن النظام القديم يعتبر أكثر المستفيدين من التغيير الذي شهدته البلاد.

ووجه خلال كلمة، ألقاها اليوم الثلاثاء، حديثه إلى المواطنين، قائلًا: "يا أخي المجلس العسكري ده زولك وبيخدم فيك، يا أخي إن غلط يتحاسب، وشغالين في الحساب وما قصرنا، وحطينا الناس في السجون".

وأشار إلى ضرورة العمل على المضي بالبلاد إلى الأمام، عبر اتفاق سياسي لا يقصي أي طرف، معقبًا: "نسعى نحو تحقيق التوافق، وخلال الأيام المقبلة ستظهر أمور أخرى، وستتأكدون من حقيقة ما نقوله".