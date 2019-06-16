محافظ شمال سيناء يلتقي مسئولي التعليم لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مع مديري إدارات التربية والتعليم؛ لدراسة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وشاركت في الاجتماع المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وقيادات القطاعات التعليمية؛ لعرض واقع المنشآت التعليمية وخطط التطوير، وكذلك المنشآت التي سيتم افتتاحها لخدمة العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يشارك المحافظ، غدا الأربعاء، في افتتاح مقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالعريش، ومؤتمر تطوير التعليم بمركز العلوم الاستكشافية.