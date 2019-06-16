 محافظ شمال سيناء يلتقي مسئولي التعليم لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ شمال سيناء يلتقي مسئولي التعليم لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

مصطفى سنجر:
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 3:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 3:39 م

اجتمع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مع مديري إدارات التربية والتعليم؛ لدراسة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وشاركت في الاجتماع المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وقيادات القطاعات التعليمية؛ لعرض واقع المنشآت التعليمية وخطط التطوير، وكذلك المنشآت التي سيتم افتتاحها لخدمة العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يشارك المحافظ، غدا الأربعاء، في افتتاح مقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالعريش، ومؤتمر تطوير التعليم بمركز العلوم الاستكشافية.

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