محافظ جنوب سيناء يلتقي قنصل سنغافورة لترويج المحافظة سياحيا

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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بقنصل دولة سنغافورة شارمل راجاتنام، خلال جولته السياحية بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء "شرم الشيخ ودهب وطابا" للتعرف على المقاصد السياحية بالمحافظة، ودراسة المقاصد الترفيهية بها لزيادة الجذب السياحي إليها.

وأبدى القنصل سعادته بلقاء المحافظ معربًا عن إعجابه الشديد بما رآه من مقاصد سياحية بالمحافظة والتفرد التي تتميز به؛ ما يجعلها تناسب أذواق الشعب السنغافوري.

ومن جانبه دعا محافظ جنوب سيناء الشركات السياحية بسنغافورة لتنظيم الرحلات لزيارة المقاصد السياحية بالمحافظة.

وأهدى المحافظ، قنصل دولة سنغافورة مفتاح مدينة شرم الشيخ كتقليد متبع يدل على الترحاب بالوفود الزائرة لجنوب سيناء.