واشنطن بوست: إدارة ترامب تخطط لعملية ترحيل سريعة للمهاجرين غير الشرعيين

قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم توسيع سلطتها لترحيل المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية على مدى العامين الماضيين، بشكل سريع مستخدمة عملية ترحيل سريعة المسار والتي من شأنها أن تتجاوز قواعد الهجرة.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن المسؤولين دعوا لاستحداث استراتيجية جديدة من شأنها أن تدخل في حيز التنفيذ على الفور، والتي رأوا أنها "ردا ضروريا" على تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى وكذلك الآخرين في الحدود الجنوبية للبلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاستراتيجية من المقرر أن تسمح أيضا لسلطات الهجرة بترحيل المهاجرين بشكل سريع من أي مكان يتواجدون فيه داخل الولايات المتحدة، إذ يستهدف هذا التغيير الأشخاص الذين تسللوا إلى الولايات المتحدة دون أن يكون لديهم طلب لجوء أو في انتظار تحديد موعد لهم في محكمة الهجرة.

وكانت السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية سابقا فيما يتعلق بالترحيل العاجل للمهاجرين تقتصر على هؤلاء الذين تم احتجازهم على بعد 100 ميل من الحدود الأمريكية ومكثوا فيها لأقل من أسبوعين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التعديل من المقرر أن ينطبق على المهاجرين في أي مكان في الولايات المتحدة والذين مكثوا في البلاد لمدة تقل عن عامين مع الالتزام بمهلة زمنية المنصوص عليها في القانون الفيدرالي لعام 1996 الذي يسمح بهذه بالعملية المعجلة.

وكان ترامب قد تعهد بترحيل ملايين المهاجرين، مهددًا بشن مداهمات لاستهداف هؤلاء الذين يتواجدون في 10 مدن رئيسية.

ووفقا لمعهد سياسة الهجرة غير الحزبي (أم.بي.إي.)، فإن ما يقرب من 300 ألف شخص من حوالي 11 مليون مهاجر ممن لا يحملون تصاريح رسمية في الولايات المتحدة يمكن أن يخضعوا للترحيل العاجل.