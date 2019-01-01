مقتل مزارع بطلق بسبب خلاف على ملكية مزرعة رمان ببولاق الدكرور

تمكنت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة من ضبط المتهمين بقتل مزارع بطلق ناري بسبب الخلاف على ملكية مزرعة رمان ببولاق الدكرور.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار هشام رفعت مدير نيابة بولاق الدكرور أن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تلقت اخطارا من مركز شرطة القناطر من مستشفى الشيخ زايد التخصصى بوصول المدعو سامح ش 25 عاما مزارع ومقيم بمركز البدارى بأسيوط توفى اثر اصابته بطلق نارى بالصدر.



بالانتقال والفحص تم التقابل مع المدعو مصطفى أ 25 عاما مزارع ومقيم بمركز صدفا بأسيوط وقرر انه والمتوفى كانا متواجدان مزرعة رمان وزيتون كائنة بناحية أبو غالب دائرة المركز و مستاجرة للمدعو عبد العال حميدة أبو غالب أثناء استغراقها في النوم تناهى الى سمعها صوت إطلاق اعيرة نارية اصابت احداها المجنى عليه ولدى استطلاع الامر شاهد أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وفروا هاربين.



بمعاينة المزرعة محل البلاغ .تبين أن مساحته 70 فدان وبها 3 مبان أحدها مخصص استراحة لعمال المزرعة ووجود آثار دماء بغرفة المجنى عليه.



وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة الى وجود خلافات حول ملكية المزرعة بين مالكها الحالي كرم إسماعيل وكلا من (عبد الحميد عبد ربه – جمال أبو الغيط – على عوضين).



وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.