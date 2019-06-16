حزب البديل اليميني بألمانيا يهنئ جونسون على فوزه برئاسة حزب المحافظين الحاكم ببريطانيا

هنأت الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، بوريس جونسون، على فوزه برئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، والذي أصبح بذلك رئيس الوزراء البريطاني المرتقب.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اليميني أليس فايدل اليوم الثلاثاء، إنها واثقة أنه سيمكن جونسون بصفته رئيسا لوزراء بريطانيا النجاح "في إنهاء الحالة غير الواضحة المستمرة منذ أعوام حاليا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والعمل على توفير ظروف واضحة".

وأضافت فايدل أن نقص الاستعداد للتوصل لتسوية بالمفوضية الأوروبية أدى إلى أنه من المحتمل حاليا أن يكون هناك خروج صعب، وقالت: "عظماء الاتحاد الأوروبي يحصلون بذلك على رئيس الوزراء البريطاني الذي يستحقونه".

وقال رئيس حزب البديل ألكساندر جاولاند إن جونسون "حصل على تفويض قوي لتنفيذ عملية (بريكست) بحزم"، وتابع قائلًا: "أتمنى له النجاح".

وأضاف جاولاند أنه يتعين على الساسة المسؤولين في بروكسل وبرلين فعل كل شيء حاليا من أجل التوصل سويا بالتعاون مع رئيس الحكومة البريطاني (المرتقب) إلى "حل مقبول بالنسبة لجميع الأطراف".

وتم اليوم إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في الجولة التي شملت أيضا وزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.

وتعهد جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا. وقدم جونسون الشكر لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي عن الخدمة "الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد.