التعليم العالي تحذر من المعاهد الوهمية: نصب على الطلبة

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة، من الكيانات والمعاهد الوهمية، معقبًا: "بنحذر الطلبة منها، ولجنة الضبطية القضائية عندنا بتتعامل مع الأماكن دي أول ما يجيلنا بلاغ".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مساء الاثنين: "أنا مش عارف الطلبة بيروحوا الأماكن دي ليه؟ إحنا دايمًا بنقول للطلبة ولادنا، أنت عندك جميع الكليات والمعاهد المعترف بيها على موقع الوزارة، وما دون ذلك هو كيان وهمي".

وذكر أن هناك نحو 170 معهد خاص في مصر، فضلًا عن ما يقرب من 550 كلية معترف بها، مضيفًا: "الكلام ده كله موجود للطالب، ليه تسيب الحاجات الرسمية وتدور على الكيانات الوهمية، أنت قدامك كل حاجة على موقع الوزارة، وأي حاجة غير مكتب التنسيق فهي مش معترف بيها ونصب على الطلبة".