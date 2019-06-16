ضبط 3 موظفين بتهمة اختلاس 303 آلاف جنيه في الإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير الأمن، من ضبط 3 موظفين بأحد الأحياء، فيما تقبع شريكتهم الرابعة في الحبس الاحتياطي على ذمة أحد القضايا؛ لقيامهم بالتربح من أعمال الوظيفة واختلاسهم 303 آلاف و362 جنيهًا من أموال جهة عملهم.

وردت معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع غرب الدلتا، بقيام 4 من مسئولي أحد الأحياء بارتكاب مخالفات مالية، تتمثل في صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت ومكافآت الإعلانات، والتزوير والتلاعب في المستندات خلال الفترة من 2018 حتى 2019.

وأضافت التحريات أن المقبوض عليهم استغلوا خلال تلك الفترة موقعهم الوظيفي والإضرار بأموال جهة عملهم والاشتراك فيما بينهم في تزوير سجل أيام عطلات الجمعة والسبت واصطناع سجل آخر أثبتوا فيه أسماء موظفين بأعلى أساسي مرتب داخل الحي، رغم أنهم لم يحضروا للعمل؛ بهدف صرف مبالغ مالية لهم "غير مستحقة عن تلك الأيام" بالمخالفة للحقيقية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تمكنوا من صرف 265 ألفا و572 جنيها، خلال عام، فضلاً عن قيام 2 منهم بإدراج أسماء موظفين من إدارات غير مستحقة لصرف مكافأة الإعلانات بالمخالفة للحقيقة، وتمكنا من صرف 37 ألفا و790 جنيها "بدون وجه حق"؛ الأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال جهة عملهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الإسكندرية، واللجنة المشكلة لفحص أعمال المتحري عنهم، تم ضبط 3 منهم عقب الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهمة الرابعة "سابق اتهامها في 2 قضية رشوة واستغلال نفوذ"، ومحبوسة حاليا على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق، حيث أبدى المتهمين استعدادهم لسداد المبالغ المالية المستولى عليها.