الدفاع الروسية: دورية جوية روسية صينية لأول مرة فوق آسيا والمحيط الهادي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس والصينيين قاموا الثلاثاء، بأول دورية جوية بطائرات بعيدة المدى في نطقة آسيا والمحيط الهادي، مؤكدة أن التحليق كان وفق القانون الدولي ولم ينتهك أي أجواء.

وأشارت الدفاع الروسية - في بيان - إلى أن القوات الجوية الفضائية الروسية قامت بالاشتراك مع سلاح الجو الصيني بأول دورية جوية مشتركة بواسطة طائرات بعيدة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف البيان "أنه أثناء أداء المهام التزمت طائرات كلا البلدين بأحكام القانون الدولي، ولم يحدث أي انتهاك لأجواء دول أخرى".

وأكد بيان الدفاع الروسية أن الدورية الجوية المشتركة جرت في إطار تنفيذ خطة التعاون العسكري بين روسيا والصين لعام 2019 ، مشددة على أن هذه الفعالية ليست موجهة ضد بلدان ثالثة.