الكامب الروسي يحتفل بعيد الأسرة

في احتفالية رائعة بعيد الأسرة احتفل الكامب الروسي الدولي للأطفال بمسرح القرية الأولمبية بمدينة "نوفي ميخائيلوفسكي" على شواطئ البحر الاسود بعيد الاسرة والمحبة والوفاء الذي يقام في شهر يوليو من كل عام برعاية صندوق المبادرات الاجتماعية والثقافية الذي ترأسه السيدة سفيتلانا ميدفيديفا حرم رئيس وزراء روسيا.

ضمت الاحتفالية استعراضا مبهرا لفرق الفنون الشعبية الروسية والغناء بحضور 1500 طفل من المشاركين في الكامب الروسي الدولي للأطفال من بينهم أطفال 7 دول: روسيا، فرنسا، مصر، المجر، بلغاريا، اوزبكستان، وارمينيا. حيث تم تكريم عدد من العائلات التي استمر زواجها لأكثر من عشرين عاما والذين شاركوا في طفولتهم بالكامب الروسي للاطفال.

تضمنت الاحتفالية فيلما قصيرا ابكى 1500 طفل مدته 5 دقائق بين ام وابنها الشاب في مشهد واحد حول طلب الأم لمساعدة ابنها الشاب في كيفية استخدامها للاب توب وبتكرار اخطاء الام التي لا تجيد فهم التكنولوجيا الحديثة يتذمر الابن من عدم فهمها للتكنولوجيا الحديثة ويعيد الشرح غاضبا، وعندما تُخطئ الام للمرة الثالثة تغادر الغرفة باكية فيسعى الابن الى فتح ملف المشهد الذي ترغب الأم في عرضه على الشاشة فيكتشف انه من أرشيف الأسرة حيث كان طفلا صغيرا تعلمه الأم المشي وكيفية التوازن وتعلم الأشياء ويخطئ مرارا وتعيد الأم مساعدته بلا كلل، وفي مشهد مؤثر يدرك الابن خطأه يحتضن أمه معتذرا.

ومن جانبها أشارت يلينا فيكتوروفنا مديرة الكامب الروسي الدولي للاطفال ان احتفالية عيد الاسرة والوفاء يُحتفل بها منذ عام 2008 لتكريم العائلات الروسية المحافظة على التقاليد والعادات الطيبة للاسرة الروسية التي نحرص على أن تتوارثها الأجيال لنشر مبادئ المحبة والوفاء والتسامح في الاسرة، وحرصنا على مشاركة الاطفال الاجانب المشاركين في الكامب الروسي للأطفال في هذه الاحتفالية لمشاركتنا هذه الاحتفالية السنوية في روسيا.