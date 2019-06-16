مانشستر يونايتد يقترب من حسم تعاقده مع نجم لاتسيو

أكد تقرير صحفي على اقتراب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو، من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ويُعد سافيتش أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميا، على صعيد سوق الانتقالات، خاصة مع ارتباطه الكبير بفرضية الرحيل عن لاتسيو، من أجل الانتقال صوب مانشستر يونايتد... كما ارتبط، في وقت سابق، بإمكانية الانضمام إلى يوفنتوس.

بسياق متصل، ووفقا لما ورد عن جريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد قد بات على مشارف الانتقال إلى مانشستر يونايتد، في صفقة من شأنها وأن تُكلف خزائن "مسرح الأحلام" ما قوامه 75 مليون يورو.

وكان سافيتش قد توصل، في وقت سابق، لاتفاق شخصي مع مانشستر يونايتد، يقضي بانضمامه إلى الشياطين الحمر، بموجب عقد جديد، يمتد بدوره لخمسة مواسم قادمة، أي حتى صائفة العام 2024.

أيضا، وحسب "لا ريبوبليكا"، فإن باريس سان جيرمان لا يزال مهتما بالتوقيع مع سافيتش، وينتظر بطل الدوري الفرنسي تحديد النسور لمقابل مادي مُحدد نظير التخلي عن بطاقة سافيش، من أجل بدء العمل الجاد في سبيل التعاقد مع اللاعب صاحب 24 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن سافيتش كان قد انضم إلى لاتسيو، صيف 2015، قادما آنذاك من صفوف جينك البلجيكي، في صفقة كلفت خزائن البيانكوتشيليستي 18 مليون يورو، وقد شارك مع الفريق المُنتمي إلى العاصمة الإيطالية روما فيما قوامه 162 مباراة، مُسجلا 23 هدفا، ومُقدما 11 تمريرة حاسمة.