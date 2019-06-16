فلسطينيون يهاجمون ناشطا سعوديا في الحرم القدسي

واصل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول مقاطع فيديو تظهر مهاجمة فلسطينيين لناشط إعلامي سعودي بينما كان يقوم بزيارة للحرم القدس أمس.

وكان الناشط ضمن وفد من ستة صحفيين وناشطين إعلاميين عرب استضافتهم وزارة الخارجية في إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال ثلاثة من سكان القدس الشرقية على صلة بالهجوم على السائحين بالحرم القدسي أمس ومن المتوقع أن تقوم باعتقال المزيد.

وأدانت رابطة الصحفيين العرب وصحفيي الشرق الأوسط (AMEJA) المسجلة فى الولايات المتحدة قيام الوفد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي يتم تداولها قيام فلسطينيين بسب الناشط السعودي والبصق عليه وإلقاء أغراض باتجاهه خلال زيارته للقدس.

ويمكن سماع أشخاص في المقاطع وهم يقولون له :"اذهب وصل في الكنيست" و"عار عليك" و"الأقصى لا يستقبل أمثالك".