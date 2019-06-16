وفاة الكاتبة الألمانية بريجيته كروناور عن 79 عاما

توفت الكاتبة الألمانية بريجيته كروناور، التي فازت بجائزة "جيورج بوشنر" الأدبية المرموقة عام 2005، عن عمر ناهز 78 عامًا، حسبما أعلنت دار النشر الخاصة بها اليوم الثلاثاء.

وذكرت دار نشر "كليت-كوتا" إن كروناور توفت عقب معاناتها لسنوات طويلة من مرض خطير، مشيرة إلى أن كروناور كانت "كاتبة مرموقة للغاية وتركت بصمتها دائما على دار النشر".

وولدت كروناور في مدينة إيسن الألمانية عام 1940، ومن أشهر أعمالها "السيدة مولنبيك في جهويس"، و"جسر الشيطان"، و"شيخ آخن".

ولم تترجم معظم أعمالها إلى الإنجليزية.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة "جيورج بوشنر" السنوية من أهم الجوائز الأدبية للأعمال الصادرة باللغة الألمانية.