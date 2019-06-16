 نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: دخلنا في عهد جديد يفتح أبواب حرية التعبير - بوابة الشروق
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نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: دخلنا في عهد جديد يفتح أبواب حرية التعبير

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 6:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 6:24 م

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن البلاد قد دخلت الآن في عهد جديد، مما فتح الباب أمام الجميع كي يعبروا عن آرائهم وفقًا لفهمهم.

وأضاف خلال كلمة، ألقاها اليوم الثلاثاء، أنه من المطلوب إحلال السلام في البلاد، لأنه "بدون السلام لن نستطيع تحقيق أي شيء"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ "سياسة فرق تسد" التي عملت على تفريق الجماعات.

وتابع أن المجلس العسكري لا يستهدف وجود أي خلاف، وإنما الهدف هو تكوين كتلة واحدة للاستفادة من التغيير الذي تشهده البلاد، معقبًا أن هناك من استفاد من الخلاف الدائر بين الجانبين المدني والعسكري.

وتابع: "لم نستفد من هذا التغيير هذا الآن، والله بمدنيتكم هذه وعسكريتكم، استفاد منه الآخرون. الناس الذين من المفترض أن تغيروهم الآن، أكثر من استفادوا من التغيير بخلافاتكم، وبهذه الطريقة أخشى عليكم من أمور أخرى".

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