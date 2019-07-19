الحكومة الألمانية تنفق نحو 178 مليون يورو على مستشارين خارجيين

أنفقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من هذا العام 178 مليون يورو على الأقل على مستشارين خارجيين.

وأظهرت نتائج استطلاع لوزارة المالية الألمانية شمل 14 وزارة أن وزارة الداخلية الألمانية كانت الأكثر إنفاقا على المستشاريين الخارجيين، حيث بلغت قيمة النفقات 7ر78 مليون يورو، مقابل 7ر47 مليون يورو لوزارة النقل.

وكانت وزارة التعليم الأقل إنفاقا على الخبراء الخارجيين، حيث بلغت نفقاتها في هذا المجال في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 293 ألف يورو فقط.

ولم يشمل الاستطلاع، الذي أجري بناء على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ماتياس هون، ونشرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نتائجه اليوم الثلاثاء، ديوان المستشارية. وكانت وزارة الدفاع هي الوزارة الوحيدة التي لم تدل ببيانات في هذا الشأن.

وذكرت وكيلة وزارة المالية، بيتينا هاجدورن، في ردها على طلب الإحاطة أنه لم يكن بالإمكان إتمام الاستطلاع في وزارة الدفاع، مضيفة في المقابل إلى أنه سيُجرى تسليم البيانات فيما بعد.

تجدر الإشارة إلى أن الاستعانة بمستشارين خارجيين في وزارة الدفاع الألمانية من الأمور التي تخضع لمراجعة إحدى لجان التحقيق في البرلمان الألماني منذ نحو ستة أشهر.

وتتحقق اللجنة من اتهامات تتعلق بمنح تكليفات استشارية على نحو غير صحيح والمحسوبية.

ومن المحتمل أن تمثل وزيرة الدفاع السابقة والرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أمام اللجنة للاستجواب.

واعتبر النائب عن حزب "اليسار" هون عدم التحصل على بيانات من وزارة الدفاع على وجه الخصوص أمرا "مشينا"، وقال: "في بادئ الأمر أسست (فون دير لاين) ثقافة الاستعانة بمستشارين على نحو مخالف للقانون، ويُجرى التحقيق بشأن ذلك منذ شهور من قبل لجنة تحقيق برلمانية، ورغم ذلك فإن وزارة الدفاع غير قادرة على توفير معلومات. سيتعين عليها (فون دير لاين) تفسير ذلك أمام لجنة التحقيق البرلمانية عند شغلها منصب رئيسة المفوضية الأوروبية".