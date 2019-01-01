الاتحاد الأوروبي: نتيجة الانتخابات الأوكرانية تعد تفويضا قويا للإصلاح

اعتبر الاتحاد الأوروبي نتيجة الانتخابات الأوكرانية على أنها تفويض قوي للإصلاح.



وقالت فيدريكا موجيريني، منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء: "تقع على عاتق السلطات الجديدة الآن مسؤولية تلبية توقعات المواطنين الأوكرانيين".



وأضافت موجيريني في بيان: "وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة. نتطلع إلى مواصلة تعزيز ارتباطنا السياسي والاقتصادي مع تنفيذ عملية الإصلاح التي تقف في القلب من اتفاق الشراكة".



وتابعت: "تتضمن هذه الإصلاحات الدفع قدما بحكم القانون ومكافحة الفساد، والطاقة واستقرار الاقتصاد الكلي، بما يعود بالنفع على مواطني أوكرانيا ".



وفي حين أشارت موجيريني إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد ذكرت أن الحقوق الأساسية والحريات قد جرى احترامها بشكل عام في الانتخابات الأوكرانية، إلا أنها نوّهت إلى أن "البعثة أبلغت رغم ذلك عن شراء للأصوات وتشابك بين المصالح التجارية والسياسية بشكل انعكس على التغطية الإعلامية للانتخابات، إلى جانب ممارسات خاطئة أخرى".