المجلس العسكري السوداني: عدم الاتفاق في البلاد أدى إلى غلاء المعيشة

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إنه يجب على الشباب أن يطرحوا رؤيتهم إلى المواطنين بشأن الأوضاع في البلاد.

وأضاف خلال كلمة، ألقاها اليوم الثلاثاء، أن عدم الاتفاق الذي يسود الساحة السودانية، أدى إلى غلاء المعيشة، معقبًا: "كيلو الطماطم وصل كام؟ في أيام عمر البشير رطل اللبن كان بكام وبقى بكام؟"، موضحًا أن كيلو الطماطم كان بـ 40 جنيهًا وأصبح بـ 150 جنيهًا.

ووجه حديثه إلى الشباب الذين قاموا بتغيير الأوضاع في البلاد: "نحن نعمل الآن نيابة عنكم، حتى لا يقارن الشعب السوداني أوضاعه الآن بما كانت عليه أيام عمر البشير، فمن الممكن أن يخرج الشعب ليطيح بالمجلس العسكري وبكم أنت أيضًا بسبب الغلاء، لهذا من المفترض أن تشكرونا".