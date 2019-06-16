عرض مجموعة رسومات من اختيار «يوهان جوته» لأول مرة بمعرض في باريس

تُعرض حاليا في باريس لأول مرة، مجموعة من الرسومات، من اختيارات أيقونة الأدب الألماني، يوهان فولفجانج فون جوته، وذلك في إطار معرض يستمر حتى الاول من سبتمبر.

ويضم المعرض، الذي يحمل اسم "ألمانيا الرومانسية 1780-1850: رسومات من مجموعات فايمار"، أعمالًا اختارها 35 فنانا اختارهم جوته، نيابة عن كارل أوغسطس، دوق ساكس-فايمار-آيزناخ الأكبر.

وقالت "متاحف مدينة باريس" على موقعها الالكتروني، إن المعرض يقدم "صورة بانورامية لهذا العصر الذهبي للرسم الألماني، حيث تبرز الشخصيات الرمزية لفوسلي، وكاسبر ديفيد فريدريش، وفيليب أوتو رونجه".

ويشار إلى أن "الرومانسية الألمانية"، كانت حركة فكرية للدول الناطقة باللغة الألمانية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، أثرت على الفن والفلسفة والأدب والنقد.