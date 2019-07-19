رئيس مطار القاهرة يجتمع مع ممثلي الخطوط السعودية لمناقشة التيسير على الحجاج

عقد رئيس شركة مطار القاهرة الدولي المهندس أحمد فوزي، الثلاثاء اجتماعًا مع ممثلي محطة الخطوط السعودية بالمطار؛ لمناقشة ترتيبات استقبال وسفر حجاج بيت الله، وتقديم كافة أوجه الرعاية وتسهيل إجراءات سفرهم.

وأضاف فوزي أنه تم الاتفاق على تسيير الرحلات المنتظمة للشركة من مبني الركاب رقم 2 بالمطار، بالإضافة إلي تسيير رحلات إضافية من مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، بإلاضافة إلى توفير عدد كبير من المنسقين لاستقبال الحجاج وإرشادهم إلى أماكن سفرهم الصحيحة سواء على الرحلات المنتظمة أو الإضافية؛ لتسهيل إجراءات سفرهم دون معاناة.

وأشار إلى أنه تم توفير وتركيب عدد كبيرة من العلامات الإرشادية داخل حيز المطار لتوجيه الحجاج، بالإضافة إلي توفير خدمات التنقل بين صالات مطار القاهرة من خلال القطار الآلي أو الأتوبيسات (شاتل باص)؛ للعمل على راحة المسافرين.

وأوضح فوزي أن الشركة القابضة للمطارات وقعت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتدريب الطلاب داخل المطار على خدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلي أن تم دراسة سلبيات المواسم السابقة لتداركها خلال الموسم الجاري، وتم تجهيز منطقة مخصصة لاستقبال حقائب الحجاج تحسبا لحدوث أزمة تخلف للحقائب لسهولة التعرف عليها.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي، بدأ الخميس الماضي سفر أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، حيث تخطط الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر أكثر من 70 ألف حاج على متن 351 رحلة جوية لمطاري جدة والمدينة المنورة.