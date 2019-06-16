طوارئ في فانواتو جنوب المحيط الهادي ضد خنفساء وحيد القرن

تسبب انتشار حشرة الخنفساء المغرمة بالتغذي على نخيل جوز الهند في دولة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادي، في إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحشرة.

وذكرت قناة "ايه بي سي" الأسترالية اليوم الثلاثاء، أن حشرة خنفساء وحيد القرن أصبحت تمثل خطرًا على صناعة جوز الهند في فانواتو، مما سيضر بعشرات الآلاف من الناس، حيث يعتبر دقيق جوز الهند أحد أهم صادرات هذه الدولة الجزيرة الواقعة شمال شرق أستراليا.

وفقا لتقرير القناة فإن هذه الحشرة شوهدت لأول مرة في مايو الماضي، على شواطئ جزيرة إيفات، الرئيسية في فانواتو، وأصبحت تنتشر على مدى كيلومترات عديدة.

أوضحت القناة أن هذه الخنفساء تحفر لنفسها قناة وسط قمة نخلة الجوز للتغذي على عصيرها، مما يلحق ضررا واسعة بالشجرة أو يقتلها.

وذكرت صحيفة "ديلي بوست فانواتو" المحلية أن حالة الاستنفار المعلنة ضد الحشرة ستستمر حتى يوم 20 أغسطس المقبل.

وأكدت الصحيفة أن السلطات المعنية طوقت عدة مناطق في سبيل استئصال هذه الخنفساء.

وكانت الخنفساء وحيدة القرن قد أنهكت عام 2015 نخيل جوز الهند كثيرا، في مزارع النخيل بدولة جزر سليمان، القريبة من فانواتو، جنوب المحيط الهادي.

وفقا للخبراء المعنيين فإن هذه الحشرة وصلت هذه الجزر قادمة من آسيا.