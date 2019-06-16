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أحمد حسن: من حقي الحصول على فرصة كمدير فني

شريف أبوحمد
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 12:06 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 12:14 ص

أكد أحمد حسن، المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز، أنه يتمنى خوض تجربة التدريب خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الماتش»:"قصرت في حق نفسي وأتمنى خوض تجربة التدريب مرة أخرى، والعودة للملاعب كمدرب، تعاملت مع الكثير من المدربين، وأرى أن الفرصة جاءت للرجوع مرة أخرى إلى التدريب".

وأضاف الصقر: "وجودي كمدرب مساعد في الفترة المقبلة أراها صعبة، من حقي الحصول على فرصة كمدير فني".

وواصل تصريحاته: "طرح اسمي كمدير فني للمنتخب الوطني؟ هو شرف لأي شخص أن يتواجد في هذا المنصب".

وأتم: "خدمت منتخب بلادي كلاعب ومدير للمنتخب في مرحلة لم أكن أحبها، ولكن وجودي في الجهاز الفني للفراعنة أمر يسعدني بكل تأكيد".

وعمل الصقر منذ بداية الموسم مع نادي بيراميدز كمشرف عام على الكرة، وأنهى فريقه مسابقة الدوري وفي رصيده 70 نقطة يحتل بهما حتى الآن المركز الثاني بالدوري، ويبعد بفارف نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراتين بالمسابقة أمام الإسماعيلي والأهلي.


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