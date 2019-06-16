«هونج كونج» تحث واشنطن على التوقف عن إرسال إشارات خاطئة حول أعمال العنف غير القانونية

حث مكتب مفوض وزارة الشؤون الخارجية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم /الثلاثاء/، الولايات المتحدة على التوقف عن إرسال إشارات خاطئة حول أعمال العنف غير القانونية في المنطقة.

وذكر المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يستنكر بشدة ويعارض بحزم التصريحات الخاطئة التي أدلى بها متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هونج كونج، مشيرا إلى أنه من المعترف به على نطاق واسع أن مبادئ "دولة واحدة ونظامان" و"أبناء هونج كونج يديرون هونج كونج" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، تطبق بأمانة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة منذ عودتها إلى الوطن الأم، ويتمتع أبناء المنطقة الآن بحقوق وحريات ديمقراطية غير مسبوقة وفقا للقانون.

وأضاف المكتب أن اتهام الولايات المتحدة بما يسمى "القضاء على الحكم الذاتي لهونج كونج" هو محاولة تشهير متحيزة وليس لها أساس تدفعها دوافع سياسية، لافتا إلى أن أعمال التطرف والعنف التي حدثت مؤخرا في هونج كونج قوضت بشدة أساس حكم القانون هناك وفرضت تهديدا قويا على الأمن والنظام العام وتتجاوز الخط الأحمر لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وتابع المكتب "نحث الولايات المتحدة مرة أخرى على تجنب تطبيق المعايير المزدوجة، والتوقف على الفور عن إرسال إي إشارة خاطئة حول العنف غير القانوني، والامتناع على الفور عن التدخل في شؤون هونج كونج وشؤون الصين الداخلية بشكل كامل تحت أي ذريعة".